12:40, 17 марта 2026МирЭксклюзив

Угрозу третьей мировой войны из-за конфликта вокруг Ирана оценили

Политолог Блохин допустил начало третьей мировой войны из-за конфликта в Иране
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Ближний Восток сейчас — это один из самых взрывоопасных регионов, заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за конфликта вокруг Ирана.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал причину нападения США на исламскую страну. По его словам, это помогло предотвратить третью мировую войну.

На фоне такого заявления любое преступление должно выглядеть моральным, прокомментировал политолог. Он также отметил, что на фоне текущей нестабильности в регионе как раз может начаться глобальный конфликт.

Еще в 1997 году в книге «Великая шахматная доска» была проведена «дуга нестабильности», где Ближний Восток назвали новыми Балканами, рассказал Блохин. Собеседник издания напомнил, что именно из-за Балкан началась Первая мировая война.

«Тут принцип домино. Иран выступает против США и Израиля формально, но, чтобы ослабить интересы США, он наносит удары по арабским государствам. То есть уже сразу Иран против, условно говоря, США, Израиля и арабов. Иран — это стратегический партнер как России, так и Китая. Ослабление Ирана ослабит геополитические позиции Китая и России. Формальным союзником США, к которому есть претензии (кто-то колеблется, кто-то выступает, вообще, против), является Европейский союз. Плюс с Ближнего Востока получают нефть другие азиатские государства, та же Япония, и так далее», — объяснил эксперт.

То есть на самом деле тут целый клубок проблем, и очевидно, что этот клубок не так-то просто разрубить

Константин Блохинполитолог

Поэтому в данном случае все зависит от политической воли руководства других государств, отметил политолог. Им стоит не вестись на провокации, если же себя никто не будет сдерживать, все это может вылиться в глобальный конфликт, указал Блохин.

Ранее стало известно, что иранские военные всю ночь атаковали беспилотниками крупнейшее посольство США, расположенное в иракском Багдаде.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной волны ударов по Тегерану. Одновременно израильские военные наносят удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в ливанской столице Бейруте.

