Иран всю ночь наносил удары по самому крупному в мире посольству США

Дизен: Иранские военные всю ночь атаковали посольство США в Багдаде

В Багдаде иранские военнослужащие атаковали посольство США, которое является самым крупным в мире. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«По американскому посольству в Багдаде били всю ночь. Это самое большое представительство в мире (42 гектара), и после вторжения в Ирак оно было центром проецирования военной силы по всему региону», — написал он.

Ранее в Красном море на авианосце США Gerald R. Ford, участвующем в операции против Ирана, произошел пожар. Сообщается, что причина возгорания не была связана с боевыми действиями, он был локализован, пожар не повредил силовую установку судна, авианосец полностью работоспособен. Уточняется, что пожар на американском авианосце тушили более 30 часов.