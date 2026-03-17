Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 17 марта 2026Мир

Иран всю ночь наносил удары по самому крупному в мире посольству США

Дизен: Иранские военные всю ночь атаковали посольство США в Багдаде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Багдаде иранские военнослужащие атаковали посольство США, которое является самым крупным в мире. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«По американскому посольству в Багдаде били всю ночь. Это самое большое представительство в мире (42 гектара), и после вторжения в Ирак оно было центром проецирования военной силы по всему региону», — написал он.

Ранее в Красном море на авианосце США Gerald R. Ford, участвующем в операции против Ирана, произошел пожар. Сообщается, что причина возгорания не была связана с боевыми действиями, он был локализован, пожар не повредил силовую установку судна, авианосец полностью работоспособен. Уточняется, что пожар на американском авианосце тушили более 30 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok