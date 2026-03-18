23:20, 18 марта 2026Мир

Times of Israel: Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море

Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море, об этом сообщает газета Times of Israel.

Сообщается о многочисленных взрывах в иранском портовом городе Бандар-Анзали, на побережье Каспийского моря.

По словам израильских чиновников, удары были нацелены на корабли ВМС Ирана, отмечается в публикации.

Ранее представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» пообещал, что Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага в ответ на удары по иранским нефтяным объектам.

