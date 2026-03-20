Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес журналиста Гаазе и проект «Медиа Партизаны» в реестр иноагентов

Минюст пополнил реестр иностранных агентов, добавив в него журналиста Константина Гаазе и проект «Медиа Партизаны». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным министерства, Гаазе участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против проведения спецоперации на Украине.

Также отмечается, что журналист живет за пределами России.

Проект «Медиа Партизаны», отметил Минюст, распространял фейки о решениях российской власти, выступал против спецоперации на Украине, а также распространял сообщения и материалы иностранных агентов и нежелательных организаций.

Ранее стало известно, что ведомство внесло в реестр иноагентов журналистку Веру Кричевскую (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Уточнялось, что она, среди прочего, выступала с критикой спецоперации.