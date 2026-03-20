12:08, 20 марта 2026

Москвичам назвали время прихода апрельской погоды

Синоптик Тишковец: Выходные в столице будут солнечными и по-апрельски теплыми
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве в пятницу, 20 марта, начинается астрономическая весна, а выходные, 21 и 22 марта, будут солнечными и по-апрельски теплыми. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

В пятницу большая часть Европейской территории России окажется под влиянием высотной ложбины циклона. Температурный фон останется повышенным.

В Москве в пятницу с утра температура составила плюс 0,5 градуса, по области местами похолодало до минус 2-5 градусов. Небо на 70-80 процентов прикрыто высококучевыми облаками. Осадков не было, однако ночью на метеостанции МГУ отмечалось выпадение снега. На улице дымка, видимость из-за которой составила 7 километров.

Днем в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 8-11 градусов Цельсия.

В выходные инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, который подарит москвичам солнечные и по-апрельски теплые дни с температурой плюс 9-12 градусов и предутренними заморозками до 0 — минус 3 градусов. Такая же погода будет и в начале следующей недели.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предсказал, что аномально теплая погода в Москве продержится до конца марта.

