12:36, 20 марта 2026Силовые структуры

Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в российском регионе

В Подмосковье осудили мужчину за изнасилование несовершеннолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Подмосковье осудили мужчину за изнасилование несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по области.

Шатурский городской суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении мужчины обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки признал его виновным и приговорил к 18 годам исправительной колонии строгого режима.

Обвиняемый признан виновным по статьям 131 («Изнасилование несовершеннолетней») и 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин организовал секту и насиловал несовершеннолетних на территории Апшеронского района и Краснодара.

