Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:26, 20 марта 2026Интернет и СМИ

На Западе подсчитали прибыль России от конфликта на Ближнем Востоке

Spiegel: Война в Иране принесет России до $250 млрд, если затянется до сентября
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россия может получить до 250 миллиардов долларов прибыли в казну, если конфликт на Ближнем Востоке (война Израиля и США с Ираном) затянется до сентября. Такие подсчеты произвел немецкий журнал Der Spiegel.

Война в Персидском заливе может принести Москве даже больше доходов от нефти, чем после начала энергетического кризиса в 2022 году, пишет издание.

Украинский Telegram-канал Insider UA, комментируя эту статью, обратил внимание, что Украина получила от западных партнеров куда более скромную сумму за годы конфликта.

«Для сравнения: Украина получила от своих партнеров в среднем около 100 млрд долларов в виде финансовой и военной помощи», — отмечается в публикации.

Ранее представители Министерства торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи подтвердили переговоры с российскими компаниями по поводу импорта нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке. Таким образом, власти азиатской страны допустили ослабление антироссийских санкций по примеру США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok