Названа самая комфортная температура для сна

Кардиолог Бонадыкова: Температура от +16°C до +20°C наиболее комфортна для сна
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кардиолог Валерия Бонадыкова назвала самую комфортную температуру для сна. Врача цитирует РИА Новости.

«В рекомендациях по гигиене сна часто называют диапазон +16–20 °C как более комфортный для ночного сна», — отметила Бонадыкова. Она добавила, что, если в спальне слишком жарко, сон становится поверхностным, из-за чего человек может не чувствовать себя с утра бодрым.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Врач также отметила, что негативно влиять на глубину сна может и использование гаджетов поздно вечером. По ее словам, это происходит из-за того, что синий свет от экранов ноутбуков и смартфонов мешает выработке гормона мелатонина.

Ранее россиянам назвали главную опасность самолечения при помощи нейросетей. Врач — иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина рассказала, что часто наблюдает испуганных пациентов, которые «полечились по интернету», но зашли в тупик.

