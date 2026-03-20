Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Названо лучшее лекарство от стресса

Врач Сакал: Сон восстанавливает баланс нервной системы
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Врач Элиза Сакал заявила, что существует более эффективный метод борьбы со стрессом, нежели психотерапия, различные добавки и диеты. Об этом она рассказала изданию CuerpoMente.

Лучшим лекарством для борьбы со стрессом Сакал назвала качественный сон. Она пояснила, что из-за бессонницы у человека повышается уровень кортизола в крови. Этот гормон продлевает и поддерживает хронический стресс, уточнила доктор.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Благодаря качественному сну можно снизить уровень кортизола, заверила специалистка. В результате восстановится баланс нервной системы и улучшится память. Кроме того, сон ослабляет хроническое воспаление в организме, которое тоже тесно связано со стрессом, отметила Сакал.

Ранее сомнолог Райан Чин Тау Чонг рассказал о причинах возникновения храпа. Он утверждает, что с этой проблемой могут столкнуться люди с ожирением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Желание женщин из окружения Трампа выглядеть одинаково объяснили

    По делу о расчлененном российском подростке задержали предполагаемую подстрекательницу

    Десятки трансгендеров обменялись пощечинами на глазах у туристов в Таиланде

    В Госдуме высказались о Чаке Норрисе

    Врач назвала отвращение к одному продукту признаком рака желудка

    Бывший ведущий Первого канала назвал преимущество жизни в Израиле

    Футболист Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке»

    Зеленский испугался усиления России на фронте

    МИД России прокомментировал ДТП с участием скрывшегося сотрудника консульства Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok