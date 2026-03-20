11:45, 20 марта 2026

Названы любимые российские блюда китайских туристов


Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Фото: yulyamade / Shutterstock / Fotodom

Китайские туристы любят пробовать традиционные российские блюда в разных регионах страны во время путешествий. Их любимую еду назвали ТАСС в туркомпаниях КНР.

Так, наибольшей популярностью пользуются «борщ, икра, соленые огурцы, пельмени по-русски, строганина и слабосоленая рыба, мясные закуски в сочетании с водкой», рассказали в OTA (Tongcheng Travel). Если же китайцы прибыли в РФ на долгий срок, они часто находят заведения с родной кухней.

Представители Dufan Travel поделились, что туристы из КНР пробуют не только борщ, но и квас, а также российское мороженое и темный шоколад.

Ранее сообщалось, что китайские туристы массово устремились в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием. Китайцы верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь.

