Названы любимые российские блюда китайских туристов

Китайские туристы любят пробовать в России борщ и квас

Китайские туристы любят пробовать традиционные российские блюда в разных регионах страны во время путешествий. Их любимую еду назвали ТАСС в туркомпаниях КНР.

Так, наибольшей популярностью пользуются «борщ, икра, соленые огурцы, пельмени по-русски, строганина и слабосоленая рыба, мясные закуски в сочетании с водкой», рассказали в OTA (Tongcheng Travel). Если же китайцы прибыли в РФ на долгий срок, они часто находят заведения с родной кухней.

Представители Dufan Travel поделились, что туристы из КНР пробуют не только борщ, но и квас, а также российское мороженое и темный шоколад.

