Неизвестные попытались проникнуть на базу ВМС Британии

Мужчина и женщина попытались проникнуть на базу ВМС Британии

Мужчина и женщина попытались проникнуть на базу военно-морских сил (ВМС) Великобритании Фаслейн. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По заявлению полиции Шотландии, в четверг, 19 марта, неизвестные попытались проникнуть на базу, где базируются лодки, оснащенные ядерным потенциалом.

«В связи с этим были арестованы 34-летний мужчина и 31-летняя женщина, расследование продолжается», — сообщили в полиции.

Предварительно, арестованный мужчина является иранцем.

Ранее британская полиция задержала четверых человек по подозрению в шпионаже в интересах Ирана.