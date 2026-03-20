Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 20 марта 2026Мир

Неизвестные попытались проникнуть на базу ВМС Британии

Мужчина и женщина попытались проникнуть на базу ВМС Британии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: PO Phot Chris Sellars / Reuters

Мужчина и женщина попытались проникнуть на базу военно-морских сил (ВМС) Великобритании Фаслейн. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По заявлению полиции Шотландии, в четверг, 19 марта, неизвестные попытались проникнуть на базу, где базируются лодки, оснащенные ядерным потенциалом.

«В связи с этим были арестованы 34-летний мужчина и 31-летняя женщина, расследование продолжается», — сообщили в полиции.

Предварительно, арестованный мужчина является иранцем.

Ранее британская полиция задержала четверых человек по подозрению в шпионаже в интересах Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok