В Лондоне задержали группу подозреваемых в шпионаже на Иран

Британская полиция задержала четырех человек по подозрению в шпионаже в интересах Ирана. Об этом сообщает The Guardian.

«Четыре человек были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу Ирана в отношении мест и лиц, связанных с еврейской общиной в районе Лондона», — сказано в сообщении.

Сообщается, что один из задержанных является гражданином Ирана, а трое имеют двойное британско-иранское гражданство. Возраст арестованных мужчин составлял от 22 до 55 лет.

Также еще шесть человек были арестованы за возможное содействие злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что в Иране исчез генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаил Каани. Командующий одного из самых боеспособных подразделений «Аль-Кудс» мог быть обвинен в шпионаже в пользу Израиля, задержан или даже казнен.