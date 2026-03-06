Реклама

Трижды избежавшего гибели иранского генерала заподозрили в шпионаже на Израиль

Марина Совина
Фото: Rouzbeh Fouladi / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Иране исчез генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаил Каани. Об этом пишет издание Nationalnews.

Командующий одного из самых боеспособных подразделений «Аль-Кудс» мог быть обвинен в шпионаже в пользу Израиля, задержан или даже казнен.

Каани известен своей «удачливостью» — он трижды оказывался на месте точечных ударов израильской армии, но в последний момент покидал опасный район. Так, по утверждению блогера Сергея Колясникова, в 2024 году военачальник досрочно покинул секретный совет «Хезболлы» в Бейруте, в 2025-м экстренно выехал из штаб-квартиры КСИР, а в феврале 2026-го сбежал из резиденции аятоллы незадолго до удара. Колясников также утверждает, что Каани не казнили, а позволили самостоятельно расстаться с жизнью.

Однако точных сведений о судьбе генерала нет. В прошлые разы его уже объявляли мертвым, но позднее он появлялся на публике в окружении иранских лидеров.

