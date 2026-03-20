Немецкий доброволец захотел получить российское гражданство

ТАСС: Доброволец ВС РФ из ФРГ Меерхофф хочет получить российское гражданство

Доброволец из Германии Мартин Меерхофф, служащий в одном из подразделений Минобороны РФ, хотел бы получить российское гражданство. Об своем желании он рассказал ТАСС.

По его словам, он переселился в Россию из ФРГ в 2025 году. Меерхофф добавил, что ознакомился с указом президента РФ Владимира Путина о том, что иностранные граждане могут получить гражданство после одного года участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. В связи с этим он изъявил желание получить российское гражданство. Кроме того, Меерхофф назвал делом чести участие в СВО.

Ранее потерявший в зоне проведения СВО на Украине руку и ногу доброволец из Узбекистана Кирилл Загородников получил российский паспорт после года отказов. Супруга военнослужащего отметила, что теперь они могут спокойно планировать рождение детей.