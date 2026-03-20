05:06, 20 марта 2026

Немецкий доброволец захотел получить российское гражданство

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Доброволец из Германии Мартин Меерхофф, служащий в одном из подразделений Минобороны РФ, хотел бы получить российское гражданство. Об своем желании он рассказал ТАСС.

По его словам, он переселился в Россию из ФРГ в 2025 году. Меерхофф добавил, что ознакомился с указом президента РФ Владимира Путина о том, что иностранные граждане могут получить гражданство после одного года участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. В связи с этим он изъявил желание получить российское гражданство. Кроме того, Меерхофф назвал делом чести участие в СВО.

Ранее потерявший в зоне проведения СВО на Украине руку и ногу доброволец из Узбекистана Кирилл Загородников получил российский паспорт после года отказов. Супруга военнослужащего отметила, что теперь они могут спокойно планировать рождение детей.

    Последние новости

    В Госдуме заявили о необходимости оставить Зеленского в живых. Зачем?

    Назван способ противостоять мошенникам при покупке автомобиля

    Врачи в Москве спасли съевшего трусы хозяев пса

    Немецкий доброволец захотел получить российское гражданство

    Названы два варианта ответа России на борьбу Запада с теневым флотом

    Крокодил растерзал сына на глазах у отца

    Девушка испытала невероятный оргазм после одного действия партнера и очень удивила его

    В России предупредили о последствиях отправки ядерного оружия Украине

    Президент Бразилии резко высказался в адрес США

    Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности «корейской "Арматы"»

    Все новости
