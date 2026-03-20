18:44, 20 марта 2026

Невролог развеяла миф о рассеянном склерозе

Александра Лисица

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

Невролог Ольга Соколова развеяла распространенный миф о рассеянном склерозе. Его врач опровергла в беседе с изданием UfaTime.ru.

Как отмечается в материале, многие люди, узнав о диагнозе «рассеянный склероз», впадают в отчаяние и считают, что на этом жизнь фактически закончена. Однако Соколова заверила, что существуют разные формы течения этого заболевания, причем не все они агрессивны.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

«Если вы или ваши близкие столкнулись с этим заболеванием, нельзя замыкаться в себе. Сегодня существует эффективная система поддержки и помощи», — добавила доктор. Она также подчеркнула, что специальные медицинские центры, которые помогают пациентам с этим заболеванием, есть в каждом регионе России.

Ранее невролог Кирилл Алмазов посоветовал для улучшения памяти есть мясо или фасоль. По его словам, в этих продуктах содержится много железа, нехватка которого негативно сказывается на скорости мышления.

