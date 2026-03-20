Россия
10:27, 20 марта 2026Россия

Опубликован рейтинг Путина среди россиян

Сергей Истомин

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов граждан. Об этом свидетельствует рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 10 процентов респондентов, еще 13 процентов не определились.

О доверии к главе государства также заявили 77 процентов опрошенных. Не доверяют президенту 13 процентов, оставшиеся 10 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 13 по 15 марта в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В декабре 2025 года журнал Politico включил Путина в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. Составители рейтинга считают, что действия президента России «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». Кроме того, по итогам 2025 года российский лидер вошел в топ-5 самых упоминаемых персон во французских СМИ.

