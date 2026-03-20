Опубликован рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 77 процентов россиян одобряют работу Путина на посту президента

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов граждан. Об этом свидетельствует рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 10 процентов респондентов, еще 13 процентов не определились.

О доверии к главе государства также заявили 77 процентов опрошенных. Не доверяют президенту 13 процентов, оставшиеся 10 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 13 по 15 марта в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В декабре 2025 года журнал Politico включил Путина в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. Составители рейтинга считают, что действия президента России «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». Кроме того, по итогам 2025 года российский лидер вошел в топ-5 самых упоминаемых персон во французских СМИ.