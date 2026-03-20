Орбан покинул саммит ЕС в приподнятом настроении

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Брюссель после саммита лидеров Европейского союза (ЕС) в приподнятом настроении. Об этом сообщает Politico.

«Орбан покинул сегодня утром Брюссель в приподнятом настроении, одержав (...) крупную победу, (...) заблокировав кредит Украине», — говорится в материале.

По словам главы правительства Нидерландов Роба Йеттена, атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием.

Как отмечает издание, в итоге встреча свелась к написанию «красивых заявлений» и обнажила бессилие Евросоюза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вопреки ожиданиям канцлера Германии Фридриха Мерца сыграл жестче в отношении Орбана на саммите лидеров ЕС. Уточняется, что украинский лидер только усугубил ситуацию, а не улучшил ее.