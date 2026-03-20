19:11, 20 марта 2026

Отдыхавшего на Бали туриста задержали за прогулку в День тишины

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Отдыхавшего на Бали туриста задержали за нарушение регламента в День тишины — мужчина отправился на прогулку из дома. Об этом сообщило издание PerthNow.

19 марта полиция остановила 57-летнего американского путешественника, который шел по улице во время священного для страны праздника Ньепи. Житель США нарушил закон, который обязывает местных жителей и гостей Индонезии в этот день соблюдать тишину, а также отказаться от прогулок и света. «Он признал, что был вынужден покинуть свой отель в Убуде, потому что срок его пребывания истек», — сообщил журналистам местный начальник полиции.

Гражданина Соединенных Штатов доставили в полицейский участок для проверки документов и визы. Затем офицеры сопроводили его на ближайшую виллу. Инцидент стал вирусным в социальных сетях и вызвал гнев комментаторов. Они написали: «Пожалуйста, относитесь с уважением к острову, который вы посещаете», «Для меня, как для американца, это позор».

Ранее российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками». Он рассказал, что 19 марта сотрудники виллы, на которой он остановился, заклеили черными пакетами все окна.

