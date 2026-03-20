13:01, 20 марта 2026

Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Российский турист провел День тишины на Бали и описал его словами «ели с телефонными фонариками». Об этом гражданин России рассказал РИА Новости.

Путешественник из Казани Артем застал балийский Новый год 19 марта на арендованной жилплощади. Согласно регламенту, все местные жители и приезжие гости страны должны были провести праздник Ньепи без света. «Сотрудники виллы, на которой мы проживаем, самостоятельно заклеили окна черными пакетами во время уборки. Просидели в темноте, работали только самый тусклый свет в спальне и телевизор. Персонал комплекса следил за соблюдением правил и звонил, как только видел свет», — поделился впечатлениями Артем.

Уточняется, что Ньепи считается днем полного молчания и самоочищения. Туристам также запрещалось выходить из дома на улицу, иначе их имели право задержать местные правоохранительные органы. Нарушение строгих ограничений на Бали в священную дату грозит приезжим даже депортацией.

Ранее толпа леди-боев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) била российскую туристку ногами по лицу в Таиланде и попала на видео. Это произошло на Бангла-Роуд на популярном тайском курорте Пхукет.

