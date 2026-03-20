Толпа леди-боев била российскую туристку ногами по лицу в Таиланде и попала на видео

Толпа леди-боев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) била российскую туристку ногами по лицу в Таиланде, тащила ее за волосы по улице и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Бангла-Роуд на популярном тайском курорте Пхукет. Уточняется, что конфликт начался после того, как соотечественница оскорбила леди-боев, решив объяснить им, что они хуже нее, а также попросила показать половой орган. Сообщается, что она была пьяна и использовала нецензурную брань.

Трансгендеры решили постоять за себя и в ответ начали всей толпой избивать туристку. На кадрах видно, что отдыхающая получила ногами по лицу, затем девушку схватили за волосы и протащили по улице. На помощь россиянке пришли местные жители, которые оттащили напавших.

Ранее леди-бои шпильками разбили голову российскому туристу. Они сделали это после его отказа провести время вместе.

