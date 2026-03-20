12:07, 20 марта 2026Путешествия

Толпа леди-боев била российскую туристку ногами по лицу в Таиланде и попала на видео

Россиянка оскорбляла леди-боев на Пхукете и получила ногами по лицу
Елизавета Гринберг (редактор)

Толпа леди-боев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) била российскую туристку ногами по лицу в Таиланде, тащила ее за волосы по улице и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Бангла-Роуд на популярном тайском курорте Пхукет. Уточняется, что конфликт начался после того, как соотечественница оскорбила леди-боев, решив объяснить им, что они хуже нее, а также попросила показать половой орган. Сообщается, что она была пьяна и использовала нецензурную брань.

Трансгендеры решили постоять за себя и в ответ начали всей толпой избивать туристку. На кадрах видно, что отдыхающая получила ногами по лицу, затем девушку схватили за волосы и протащили по улице. На помощь россиянке пришли местные жители, которые оттащили напавших.

Ранее леди-бои шпильками разбили голову российскому туристу. Они сделали это после его отказа провести время вместе.

    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Одна из крупнейших нефтяных компаний страны сообщила о триллионном убытке

    Бывшие руководители российского региона получили по 10 лет из-за шурина

    Россиянам назвали главную опасность самолечения при помощи нейросетей

    Пропавшие 68 миллионов рублей из оборонного заказа обнаружили на счете россиянки

    Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в российском регионе

    Россияне описали перелет из Египта домой словами «выбросили как раздетых котят»

    Сбросившие вес люди поделились главными помогающими похудеть привычками

    Москвич поскользнулся и отсудил более 500 тысяч рублей

    Лерчек потребовала проверить следователя после обнаружения у нее рака

    Все новости
