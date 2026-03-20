17:15, 20 марта 2026

Пашинян раскрыл подробности подготовки новой войны

Алевтина Запольская

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Оппозиция Армении добивается пересмотра мирного договора с Азербайджаном, что неизбежно ведет к новому витку военных действий. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Разговоры о пересмотре мирного соглашения с Азербайджаном или о его навязывании силой ведут Армению к неизбежной войне», — заявил он в записанном видео обращении.

По его словам, этого добиваются силы бывшего президента Армении Роберт Кочарян, который на сегодняшний день является лидером оппозиционного блока «Альянс Армения».

Пашинян заявил о подготовке Армении к войне 19 марта. Он выразил уверенность в том, что подобные заявления на самом деле написаны иностранными силами, а внутренняя оппозиция их только зачитывает.

Ранее Кочарян подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации между Ереваном и Баку должно быть основано на гарантиях безопасности. Он уточнил, что обеспечить ее могут боеспособная армия, сильный лидер и надежный союзник.

