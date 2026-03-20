Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 20 марта 2026Мир

Появились подробности возможного теракта в Чехии

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Поджог предприятия по производству оружия в Пардубице рассматривается как террористический акт. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на своей странице в социальной сети X.

«В промышленном цехе в Пардубице произошел пожар, который расследуется как террористический акт (...) На основании полученной информации я принял решение созвать заседание Совета государственной безопасности», — сообщил подробности Бабиш.

Издание Irozhlas со ссылкой на пожарных сообщило, что пожар произошел 20 марта около четырех часов утра по местному времени (шесть часов утра по московскому времени). Возгорание было ликвидировано менее чем за два часа.

Ранее Бабиш по пути в Будапешт развернул самолет обратно в Прагу после сообщений о возможном теракте в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok