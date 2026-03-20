Премьер Чехии развернул самолет в Прагу по одной серьезной причине

Denikn: Самолет с Андреем Бабишем вернулся в Прагу из-за угрозы теракта в стране

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по пути в Будапешт развернул самолет обратно в Прагу после сообщений о возможном теракте в стране. Об этом 20 марта сообщил портал Denikn.

Политик направлялся в Венгрию для участия в дебатах с местными журналистами, близкими к партии «Фидес».

Однако как только появилась информация о возможной террористической атаке в городе Пардубице, он сразу же вернулся в свою страну и созвал Совет государственной безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что разговоры европейских лидеров об отправке войск на Украину — это следующий шаг к эскалации.

Орбан также добавил, что, если европейские военные окажутся на украинской земле, они автоматически станут законной целью для Российской армии.