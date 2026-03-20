Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 20 марта 2026Мир

Премьер Чехии развернул самолет в Прагу по одной серьезной причине

Denikn: Самолет с Андреем Бабишем вернулся в Прагу из-за угрозы теракта в стране
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по пути в Будапешт развернул самолет обратно в Прагу после сообщений о возможном теракте в стране. Об этом 20 марта сообщил портал Denikn.

Политик направлялся в Венгрию для участия в дебатах с местными журналистами, близкими к партии «Фидес».

Однако как только появилась информация о возможной террористической атаке в городе Пардубице, он сразу же вернулся в свою страну и созвал Совет государственной безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что разговоры европейских лидеров об отправке войск на Украину — это следующий шаг к эскалации.

Орбан также добавил, что, если европейские военные окажутся на украинской земле, они автоматически станут законной целью для Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    В Германии заявили о мощном ударе по Украине

    Назван повышающий риск смертельных заболеваний популярный продукт

    Темпы таяния снега в Москве оценили

    Два бойца пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

    Стало известно о серьезном сокращении населения Украины

    Стало известно о занижении потерь ВСУ для экономии на компенсациях

    Российскую модель зрелого возраста без макияжа прозвали Памелой Андерсон в сети

    «Ростов» может отменить поездку на матч с «Пари НН»

    Стало известно о возможном решении ЕС по российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok