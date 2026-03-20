Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 20 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Предел роста мировых цен на нефть оценили

Аналитик Юшков: Цены на нефть не дойдут до 200 долларов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Мировые цены на нефть вряд ли дойдут до 180-200 долларов за баррель, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, рост остановится в районе 120-130 долларов.

«Цена растет медленно. Она колеблется, то подскакивает, то опускается. Тем не менее в пределах 110 долларов за баррель мы уже закрепились. Но, когда цена растет так медленно, это позволяет адаптироваться. Как правило, за счет сокращения потребления», — сказал Юшков.

По его оценке, сокращение потребления начнется, когда стоимость нефти достигнет 120-130 долларов и зафиксируется на этой отметке за счет баланса спроса и предложения.

«Дорасти до 180-200 долларов нефть никак не сможет. Возможны скачки, если, например, разрушат крупные месторождения в Саудовской Аравии или если они с Ираном обстреляют друг друга ядерными бомбами и добыча станет невозможна. Это будет шок, цены подскочат. Но при всех остальных сценариях потребление сократится быстрее, чем цена дойдет до слишком высоких отметок», — заключил аналитик.

Ранее аналитики национальной энергокомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредили о риске роста цен на нефть до 180 долларов за баррель к концу апреля, если Ормузский пролив к тому времени останется закрытым для большинства танкеров. В настоящее время котировки Brent держатся в районе 110 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    Президента Паралимпийского комитета России переизбрали

    Появилось видео с места крушения самолета под Москвой

    Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами

    Трамп разозлился на НАТО

    В российском городе отменили концерт комика Щербакова

    Раскрыта судьба поставившего ружья «Выжигатель» генерала Росгвардии

    Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

    Зеленский захотел доступ к мессенджеру MAX

    Бросивший российский завод автоконцерн зарегистрировал в стране товарный знак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok