Предел роста мировых цен на нефть оценили

Аналитик Юшков: Цены на нефть не дойдут до 200 долларов

Мировые цены на нефть вряд ли дойдут до 180-200 долларов за баррель, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, рост остановится в районе 120-130 долларов.

«Цена растет медленно. Она колеблется, то подскакивает, то опускается. Тем не менее в пределах 110 долларов за баррель мы уже закрепились. Но, когда цена растет так медленно, это позволяет адаптироваться. Как правило, за счет сокращения потребления», — сказал Юшков.

По его оценке, сокращение потребления начнется, когда стоимость нефти достигнет 120-130 долларов и зафиксируется на этой отметке за счет баланса спроса и предложения.

«Дорасти до 180-200 долларов нефть никак не сможет. Возможны скачки, если, например, разрушат крупные месторождения в Саудовской Аравии или если они с Ираном обстреляют друг друга ядерными бомбами и добыча станет невозможна. Это будет шок, цены подскочат. Но при всех остальных сценариях потребление сократится быстрее, чем цена дойдет до слишком высоких отметок», — заключил аналитик.

Ранее аналитики национальной энергокомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредили о риске роста цен на нефть до 180 долларов за баррель к концу апреля, если Ормузский пролив к тому времени останется закрытым для большинства танкеров. В настоящее время котировки Brent держатся в районе 110 долларов за баррель.