06:59, 20 марта 2026

Ушедший из России спортивный бренд решил зарегистрировать товарный знак

Марина Совина
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, подала заявку на регистрацию в России товарного знака с фирменной полоской для обуви. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 18 марта 2026 года. Агентство отметило, что новая заявка не затрагивает другие категории товаров бренда.

Ранее сообщалось, что ушедший из России спортивный бренд достанется китайцам. Как писало агентство Bloomberg, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино решил продать свои 29 процентов акций компании Puma китайскому гиганту Anta Sports Products.

В феврале выяснилось, что кроссовки Nike и Adidas из магазинов в России оказались подделкой. Независимые оценщики из Бюро судебной экспертизы и оценки проверили 1300 пар обуви из торговых центров Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска.

