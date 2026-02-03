Mash: Кроссовки Nike и Adidas из магазинов в России оказались подделкой

Сотни кроссовок брендов Nike и Adidas, которые продаются в российских магазинах, оказались репликами. Об этом пишет Mash.

Независимые оценщики из «Бюро судебной экспертизы и оценки» проверили 1300 пар обуви из торговых центров Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска. Все проверенные кроссовки и кеды оказались подделками.

Отмечается, что тесты решили провести после жалоб покупателей, которые судятся с продавцами из-за некачественной обуви. По словам экспертов, подобных обращений за год стало в разы больше.

В январе популярный российский бренд MNM GRL прислал блогерше Марии Филатовой подделку своего же товара. Инфлюэнсерша рассказала, что приобрела белый вязаный свитер с вышивкой в виде собак породы такса, дизайн которого сама марка называет эксклюзивным. При этом она продемонстрировала вещь, представленную на сайте бренда, и ту, что она получила в посылке. На кадрах видно, что предмет гардероба, который доставили Филатовой, отличается цветом от заявленного на сайте. Кроме того, вместо такс на свитере были вышиты животные с рогами.