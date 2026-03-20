Россиян предупредили о тяжелых последствиях пилингов с маркетплейсов

Дерматолог Троицкая: Домашние пилинги с маркетплейсов могут вызвать ожоги

Очень часто люди недооценивают реальную опасность пилингов, которые продаются на маркетплейсах, предупредила дерматолог и косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая. О тяжелых последствиях использования подобных средств в домашних условиях она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что основная проблема заключается в том, что состав и концентрация кислот в подобных средствах нередко остаются неизвестными. Кроме того, многие из таких препаратов не были зарегистрированы в России и не прошли должного контроля качества. В результате, по словам дерматолога, человек фактически использует средство, действие которого трудно предсказать.

«Неправильное нанесение, превышение времени экспозиции или повторное использование слишком агрессивных составов могут вызвать химический ожог и развитие посттравматической гиперпигментации», — предупредила Троицкая. Другими возможными последствиям она назвала формирование рубцов и обострение хронических дерматологических проблем, например, акне или розацеа. Причем иногда повреждение кожи может быть настолько выраженным, что для восстановления требуется длительное лечение.

Кроме того, как отметила врач, при бесконтрольном использовании пилингов в домашних условиях нарушается защитная функция кожи, что делает ее более чувствительной и повышает риск различных осложнений.

