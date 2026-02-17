Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 17 февраля 2026Забота о себе

Названо неочевидное последствие морозов

Дерматолог Крэйторн: Мороз нарушает защитный барьер кожи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дерматолог Эмма Крэйторн предупредила, что зимой защитный барьер кожи становится уязвимым. О неочевидном последствии морозов она рассказала The Guardian.

Основной опасностью врач назвала пересушенный воздух как на улице из-за мороза, так и в помещениях из-за отопления. По ее словам, в таких условиях кожа теряет влагу быстрее, чем может ее восстановить. Это нарушает защитный барьер кожи, приводит к сухости, раздражению, воспалению и покраснению, особенно у людей с чувствительной кожей или хроническими дерматологическими заболеваниями.

Эксперт добавила, что уменьшить такие последствия можно, если использовать увлажнители воздуха и увлажняющие кремы. Чтобы укрепить кожный барьер, она посоветовала выбирать средства с керамидами и глицерином.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Ранее стоматолог Дениз Степка назвала причину появления по утрам неприятного запаха изо рта. По ее словам, наиболее вероятная причина — сухость во рту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В российском городе ледяная глыба рухнула на коляску с младенцем

    Объявлены условия проведения выборов на Украине

    Появление делегаций из ЕС в Женеве объяснили прогрессом в переговорах

    Вор 16 лет скрывался от полиции и попался из-за любви к хоккею

    Названо неочевидное последствие морозов

    Мать расправилась с дочерью в номере отеля в Лас-Вегасе

    Раскрыты последствия изменения климата для Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok