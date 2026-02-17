Названы причины неприятного запаха изо рта по утрам

Стоматолог Степка назвала изжогу причиной неприятного запаха изо рта по утрам

Стоматолог из клиники Кливленда Дениз Степка заявила, что неприятный запах изо рта по утрам может появиться по нескольким причинам. Их она назвала в разговоре с изданием Infobae.

По словам Степки, неприятный запах после пробуждения может быть связан с сухостью во рту. Она обычно возникает из-за курения, ротового дыхания ночью, приема некоторых лекарств, пояснила доктор. Кроме того, сухость во рту может появиться с возрастом.

Кроме того, с неприятным запахом изо рта по утрам сталкиваются люди с изжогой, сахарным диабетом, заболеваниями печени и почек, кариесом и пародонтитом, добавила стоматолог. Другими причинами этой проблемы Степка назвала использование зубных протезов и брекетов, употребление накануне лука, кофе, алкоголя и чеснока, а также плохую гигиену полости рта.

