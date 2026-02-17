Реклама

09:29, 17 февраля 2026Забота о себе

Названы причины неприятного запаха изо рта по утрам

Стоматолог Степка назвала изжогу причиной неприятного запаха изо рта по утрам
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: User18526052 / Freepik

Стоматолог из клиники Кливленда Дениз Степка заявила, что неприятный запах изо рта по утрам может появиться по нескольким причинам. Их она назвала в разговоре с изданием Infobae.

По словам Степки, неприятный запах после пробуждения может быть связан с сухостью во рту. Она обычно возникает из-за курения, ротового дыхания ночью, приема некоторых лекарств, пояснила доктор. Кроме того, сухость во рту может появиться с возрастом.

Кроме того, с неприятным запахом изо рта по утрам сталкиваются люди с изжогой, сахарным диабетом, заболеваниями печени и почек, кариесом и пародонтитом, добавила стоматолог. Другими причинами этой проблемы Степка назвала использование зубных протезов и брекетов, употребление накануне лука, кофе, алкоголя и чеснока, а также плохую гигиену полости рта.

Ранее стоматолог Олег Янушевич рассказал о причинах потери белизны зубов. По его словам, на цвет эмали оказывает негативное влияние курение.

