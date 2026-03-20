Россиянам подсказали способ пережить потерю близкого человека

Психолог Кольцова: Человеку лучше не находиться одному после смерти близкого

Психолог Екатерина Кольцова раскрыла россиянам план действий, чтобы пережить потерю близкого человека. Ее цитирует «360.ru».

По словам специалиста, первые дни справляться с эмоциями легче, так как человек старается мыслить рационально и улаживает формальности прощальных церемоний. Однако подобное хладнокровие является первой стадией проживания горя.

«В первые часы после того, как узнает о трагедии, человек в шоке. Нервную систему парализует, он не верит в происходящее, не понимает, что с ним. Это тяжелый удар по психике, очень сильный стресс», — рассказала психолог. Отрицание — защитный механизм психики. Оно может проявиться не только в мысли «нет, этого не может быть», но и в том, что человек будет собранно улаживать дела.

Следующим тяжелым моментом является ожидание погребения или кремации. Увидев гроб или урну, человеку придется признать, что его близкий уже никогда не вернется. Чтобы этот период не растягивался, важно, чтобы рядом были близкие, которые помогут его пережить.

«По возможности лучше не находиться одному. Но важно, чтобы те, кто рядом, были на тот момент более устойчивы эмоционально. Это могут быть не такие близкие к умершему люди — не те, кто будет очень сильно страдать вместе с вами. Это могут быть психологи, медики или даже дети — младшее поколение легче проживает утрату», — посоветовала Кольцова.

После похорон наступает стадия гнева и депрессии, которая может длиться десятилетиями, а до принятия ситуации иногда не доходит. Важно, чтобы рядом были люди, которые позволят человеку испытывать именно те эмоции, которые были связаны с покойным, например, испекут пирожки, отвезут в кафе или просто обнимут. А если срочно нужно успокоиться, лучше взять в аптеке

глицин, валерьянку или пустырник.

