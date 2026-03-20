22:06, 20 марта 2026

Российская певица решила избавиться от квартиры в Дубае

Певица Анна Калашникова решила продать квартиру в Дубае
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Известная российская певица Анна Калашникова пожаловалась, что не может избавиться от недвижимости в Дубае. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Речь идет о квартире, которую Калашникова приобрела несколько лет назад в строящемся доме, после чего сделала в ней дорогостоящий ремонт под себя. Продать жилье она решила из-за нестабильной обстановки в регионе.

Певица отметила, что не может найти покупателя на протяжении длительного времени, несмотря на то, что снижала цену трижды. Артистка добавила, что желающих нет даже за 22 миллиона рублей — ту сумму, за которую она купила объект.

«Квартира очень упала в цене, инвестиционно невыгодна абсолютно. Я хотела там одно время жить, поэтому ее и приобрела, но сейчас у меня другие планы. Считаю, что можно гораздо более выгодно распорядиться этими деньгами — например, вложиться в новостройку в Москве. Сейчас я сдаю квартиру, но даже это мне не приносит адекватный доход, так как обязательных платежей тоже очень много», — рассказала Калашникова.

