Российский боец рассказал о спасшем его от четырех дронов и артиллерийской атаки ВСУ Боге

Российский боец с позывным Механ чудом спасся от четырех дронов и артиллерийской атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его историю публикует RT.

Механ ехал на мотоцикле на боевую задачу, когда противник заметил его и начал атаковать. Однако россиянин не получил ни единого ранения. По мнению бойца, в тот момент ему помогал Бог.

«Сам Бог отводил, мол, тормози, тебе туда не надо. И в этот момент прямо передо мной снаряд 122-й взорвался, потому я чуть дальше проехал, снова притормозил, еще один — прямо передо мной», — вспомнил собеседник издания.

Военнослужащий рассказал, что на обратном пути его снова поджидала опасность — за ним вылетело четыре дрона ВСУ. «Я ехал по полю, и у меня слетела цепь. А там были такие кустики небольшие, и я просто кидаю мотоцикл, сам в кусты. И слышу, как дроны просто мимо пролетели по дороге, не заметив меня. Это и спасло. Бог отвел», — заключил Механ.

