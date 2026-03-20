08:10, 20 марта 2026

Шансы США и Израиля сменить власть в Иране оценили

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: США и Израилю не удастся сменить власть в Иране
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США и Израиль, осуществляющие вооруженную агрессию против Ирана, не смогут сменить власть в Тегеране. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Не впервые они думают о смене режима в Иране, но за последние 26 лет, насколько я помню, и еще до того те, кто принимают решения, не раз приходили к выводу, что это невозможно из-за его размеров», — отметила она. Собеседница агентства подчеркнула, что несмотря на удары, вследствие которых были убиты высокопоставленные иранские чиновники и руководители, сама структура власти устояла. Кнайсль добавила, что в Исламской Республике «нельзя переменить порядок вещей так просто».

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что коалиция США и Израиля вряд ли сможет свергнуть политический режим в Иране, лишь нанося удары с воздуха. Как отметил старший научный сотрудник Вашингтонского института Фарзин Надими, неспособность американцев и израильтян свергнуть власть в Исламской Республике при колоссальных затратах ресурсов будет расцениваться внутри Ирана как «явная победа режима, обусловленная как предсказуемыми, так и непредвиденными обстоятельствами».

