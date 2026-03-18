На Западе признали невозможность свергнуть режим в Иране с воздуха

13:19, 18 марта 2026Мир

WSJ: США и Израиль вряд ли смогут свергнуть режим в Иране ударами с воздуха
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elahe Asiabai / Fars News / WANA / Reuters

Коалиция США и Израиля вряд ли сможет свергнуть политический режим в Иране, лишь нанося удары с воздуха. Об этом говорится в статье американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Многолетний военный опыт показывает, что свергнуть правительство с воздуха сложно, если не невозможно. А если иранский режим и выживет, он может стать более смелым и опасным», — пишет издание.

Неспособность американцев и израильтян свергнуть власть в Исламской Республике при колоссальных затратах ресурсов, отмечает старший научный сотрудник Вашингтонского института Фарзин Надими, будет расцениваться внутри Ирана как «явная победа режима, обусловленная как предсказуемыми, так и непредвиденными обстоятельствами».

Ранее американский политолог Кеннет Поллак в своей статье для The Foreign Affairs предположил четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта. По его мнению, наиболее вероятным вариантом развития событий является сохранение режима.

