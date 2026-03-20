Стало известно о крушении самолета в Подмосковье

РЕН ТВ: Один человек стал жертвой крушения легкомоторного самолета в Коломне

В подмосковной Коломне упал легкомоторный самолет. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

Как стало известно, борт разбился в районе улицы Кирова. Жертвой крушения стал один человек. Информация о последствиях на земле и состоянии самолета не приводится.

Местные власти и экстренные службы произошедшее пока не комментировали

В феврале в Амурской области с радаров пропал частный вертолет Robinson. На борту находились три человека: пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский, которые возвращались с оперативно-разыскных мероприятий. Как выяснилось, из-за плохих метеоусловий воздушное судно потеряло управление и разбилось.

До этого в Орске потерпел крушение учебный самолет Diamond с двумя курсантами. Выживших в авиакатастрофе нет.