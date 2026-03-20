Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 20 марта 2026Россия

Стало известно о крушении самолета в Подмосковье

РЕН ТВ: Один человек стал жертвой крушения легкомоторного самолета в Коломне
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковной Коломне упал легкомоторный самолет. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

Как стало известно, борт разбился в районе улицы Кирова. Жертвой крушения стал один человек. Информация о последствиях на земле и состоянии самолета не приводится.

Местные власти и экстренные службы произошедшее пока не комментировали

В феврале в Амурской области с радаров пропал частный вертолет Robinson. На борту находились три человека: пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский, которые возвращались с оперативно-разыскных мероприятий. Как выяснилось, из-за плохих метеоусловий воздушное судно потеряло управление и разбилось.

До этого в Орске потерпел крушение учебный самолет Diamond с двумя курсантами. Выживших в авиакатастрофе нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok