В России захотели разрешить учителям работать удаленно на каникулах

Депутат Чернышов предложил разрешить учителям работать удаленно на каникулах

В России предложили разрешить учителям работать в удаленном формате в период каникул. С соответствующей инициативой к министру просвещения России Сергею Кравцову обратился вице-спикер Борис Чернышов. Копия письма имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Депутат отмечает, что в период школьных каникул рабочее время педагогических работников сохраняется в полном объеме, при этом значительная часть их деятельности в этот промежуток носит внеаудиторный характер и связана с подготовкой учебных программ, разработкой методических материалов, проверкой работ, анализом результатов обучения и оформлением отчетной документации.

«В целях повышения эффективности использования рабочего времени и создания более гибких условий выполнения профессиональных обязанностей предлагаю закрепить право педагогических работников в каникулярный период выполнять внеаудиторную работу вне образовательной организации при отсутствии очных задач с сохранением установленного уровня оплаты труда. Также считаю необходимым исключить требование обязательного нахождения в образовательной организации при отсутствии объективной необходимости», — говорится в документе.

Реализация данной инициативы, по мнению политика, позволит повысить эффективность использования рабочего времени педагогов, снизить уровень профессионального выгорания, создаст условия для более качественной подготовки к образовательному процессу и будет способствовать удержанию кадров в системе образования.

Ранее лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям. Соответствующие поправки внесены на рассмотрение в Госдуму в среду, 18 марта.

