Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:40, 20 марта 2026

В России захотели разрешить учителям работать удаленно на каникулах

Депутат Чернышов предложил разрешить учителям работать удаленно на каникулах
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России предложили разрешить учителям работать в удаленном формате в период каникул. С соответствующей инициативой к министру просвещения России Сергею Кравцову обратился вице-спикер Борис Чернышов. Копия письма имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Депутат отмечает, что в период школьных каникул рабочее время педагогических работников сохраняется в полном объеме, при этом значительная часть их деятельности в этот промежуток носит внеаудиторный характер и связана с подготовкой учебных программ, разработкой методических материалов, проверкой работ, анализом результатов обучения и оформлением отчетной документации.

«В целях повышения эффективности использования рабочего времени и создания более гибких условий выполнения профессиональных обязанностей предлагаю закрепить право педагогических работников в каникулярный период выполнять внеаудиторную работу вне образовательной организации при отсутствии очных задач с сохранением установленного уровня оплаты труда. Также считаю необходимым исключить требование обязательного нахождения в образовательной организации при отсутствии объективной необходимости», — говорится в документе.

Реализация данной инициативы, по мнению политика, позволит повысить эффективность использования рабочего времени педагогов, снизить уровень профессионального выгорания, создаст условия для более качественной подготовки к образовательному процессу и будет способствовать удержанию кадров в системе образования.

Ранее лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям. Соответствующие поправки внесены на рассмотрение в Госдуму в среду, 18 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok