Уехавшим из России музыкантам потребовался ребрендинг из-за спада популярности

Mash: Группа Little Big запланировала ребрендинг из-за спада популярности

Группе Little Big (солист коллектива Илья Прусикин признан Минюстом РФ иностранным агентом) потребовался ребрендинг из-за спада популярности после отъезда из России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что артисты взяли творческий отпуск, поскольку новые треки не становятся хитами. По данным Mash, сейчас частное выступление Little Big обходится организаторам в сумму до 50 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей). Несмотря на снижение цены и простой райдер, группа не пользуется спросом и почти не выходит на сцену.

Фронтмен Little Big Прусикин покинул Россию в 2022 году, в январе 2023-го он был признан иностранным агентом. После отъезда артист проживает в США. Несмотря на статус иноагента, Прусикин сохранил статус индивидуального предпринимателя (ИП) в стране. Артист предоставил сведения о регистрации ИП в Социальный фонд России в июле 2025 года.