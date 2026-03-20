Бывший СССР
18:56, 20 марта 2026

Украине предрекли конфликт с США из-за выборов

Times: Украине грозит столкновение с США из-за выборов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине грозит столкновение с США из-за неготовности провести выборы в 2026 году. Об этом пишет The Times.

Как рассказал изданию заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, ведомство должно было предоставить Верховной Раде проект законодательства о проведении выборов в конце прошлого месяца, но планируется продолжить работу до конца мая, в то время как президент США Дональд Трамп настаивает на проведении выборов.

«Знаете, какой пример они нам приводили? Гражданская война в Соединенных Штатах. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это пришло от администрации Трампа», — заявил Дубовик.

Ранее стало известно, что конкурентами действующего украинского лидера Владимира Зеленского на следующих президентских выборах могут стать два спортсмена.

