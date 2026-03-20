Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался в больнице на Гавайях. Звезде сериала «Крутой Уокер» было 86 лет. О его кончине сообщили родственники.

Чак Норрис почувствовал недомогание на тренировке

Актеру стало плохо во время занятий по каратэ. Он был госпитализирован, но оставался в сознании и здравом уме — по сообщениям прессы, Норрис самостоятельно общался с журналистами и даже шутил в разговорах.

«Его работа, образ жизни и доброта вдохновили миллионы людей по всей планете и оставили отпечаток в жизнях многих», — говорится в сообщении родных, опубликованном в соцсетях.

Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедом, невероятным братом и душой семьи. Он прожил жизнь с верой, с целью и неугасающим стремлением быть с людьми, которых он любил

Чак Норрис с супругой Джиной, 2002 год Фото: Robert Galbraith / Reuters

Чак Норрис и его братья были военными

Карлос Рэй, впоследствии известный как Чак, был старшим из трех братьев, родившихся в семье автомеханика и ветерана Второй мировой войны Рэя Ди Норриса. В конце 1950-х Норрис вступил в ряды военно-воздушных сил и был направлен в Южную Корею. Его братья Аарон и Уилланд также ушли в армию после школы. Первый проходил службу в Южной Корее, а второй погиб на войне во Вьетнаме.

Чак Норрис, 1979 год Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Норрис увлекся восточными боевыми искусствами еще во время службы, а демобилизовавшись в 1962-м, открыл собственную студию в Калифорнии и стал активно участвовать в состязаниях. Благодаря этому он познакомился с Брюсом Ли, в то время снимавшемся в серилае «Зеленый шершень». В начале 1970-х Ли выступил режиссером комедийного боевика «Путь дракона», в который пригласил коллегу. Финальный поединок персонажей Ли и Норриса в Колизее надолго стал образцовым для кинематографистов всей планеты. С этого и начался путь Чака в большом кино.

Норриса увековечил образ техасского рейнджера

В начале 1980-х Норрис исполнил главную роль в боевике «Одинокий волк Маккуэйд». Там он сыграл техасского рейнджера, который живет с одомашненным степным волком и борется с мафией. Фильм впоследствии послужил вдохновением (а также поводом для судебного разбирательства и обвинений в плагиате) для сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», выходившего в 1993—2001 годах.

Кадр: сериал «Крутой Уокер»

Телевизионный боевик канала CBS, в котором Норрис сыграл рейнджера по имени Корделл Уокер, стал самым известным проектом актера. Но далеко не единственным.

Норрис снимался в фильмах брата

Самым плодовитым в актерской карьере Норриса стало сотрудничество с собственным братом Аароном. После службы в Южной Корее тот работал каскадером, затем снимался в небольших ролях (в том числе в одних с братом картинах), а в середине 1980-х стал сам писать сценарии. К концу десятилетия Аарон срежиссировал первый фильм «Брэддок: Без вести пропавшие-3», заключительную часть военной трилогии, главную роль в которой исполнил Чак.

Впоследствии братья вместе работали над множеством боевиков, таких как «Отряд “Дельта” 2», «Агент», «Парный удар», «Порождение ада», «Суперищейка» и «Лесной воин». В конце 1990-х братья также сняли сериал «Сыновья грома», спин-офф «Крутого Уокера».

Чак Норрис стал одним из самых популярных мемов в истории интернета

Активное участие актера в боевиках и вестернах положило начало шуткам о невероятной силе и брутальности Норриса, впоследствии ставшего мемом в интернете. Артиста популяризировала, в частности, комедия «Няньки», главные герои которого были фанатами Норриса, а в самом фильме присутствовал отрывок из боевика «Порождение ада» с участием актера.

Впоследствии мультсериал «Гриффины» предположил, что в бороде Норриса скрывается его третий кулак. Также в сети ходили легенды о том, как актер отправился в прошлое и зачал сам себя, а после спора с NASA пролетел в космосе над 14 штатами, разогревшись при этом до температуры в три тысячи градусов.