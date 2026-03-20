Умерла жена Олега Басилашвили

Жена Олега Басилашвили Галина Мшанская умерла в возрасте 91 года

В возрасте 91 года умерла российская телеведущая, автор программы о музыке «Царская ложа» на канале «Культура» и жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская. Об этом сообщила ее коллега Вероника Стрижак в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ушла из жизни Галина Евгеньевна Мшанская, жена Олега Валериановича Басилашвили, легендарная ведущая нашего телевидения. Царица "Царской ложи"», — написала телеведущая.

По словам Стрижак, Мшанская до последних дней сохраняла живой ум. Телеведущая также выразила соболезнования детям телеведущей и самому Басилашвили. «Она была самым главным человеком для Олега Валериановича. Он ее боготворил. За нее переживал больше, чем за себя», — заявила ведущая.

Программа «Царская ложа», которую создала Мшанская, начала выходить в 1996-м году. Передача была посвящена театральной жизни Санкт-Петербурга. Первым ее гостем стал дирижер Валерий Гергиев.

Басилашивили и Мшанская поженились в 1961-м году. У пары родилось двое дочерей — Ольга и Ксения.