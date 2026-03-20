01:29, 20 марта 2026Мир

В Европе указали на серьезную проблему для Украины

«Известия»: Проблема поставок ПВО ВСУ из-за конфликта с Ираном стоит серьезно
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Конфликт на Ближнем Востоке привел к проблемам с поставками Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил европейский дипломатический источник в разговоре с «Известиями».

«Из-за конфликта на Ближнем Востоке проблема поставок ПВО для Украины стоит серьезно. Финансовые возможности ЕС превышают российские: ВВП России составляет лишь 10 процентов ВВП ЕС», — сказал он.

При этом собеседник издания подчеркнул, что Европа готова продолжать оказывать помощь Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками ракет для систем ПВО Украины. По его словам, ситуация с Ираном может снизить уровень внимания США к Украине.

