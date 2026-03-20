21:54, 20 марта 2026Мир

В Германии заявили о мощном ударе по Украине

BZ: Заявление США о проблемах с деньгами стало ударом для Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Стрингер / РИА Новости

Заявление Соединенных Штатов о проблемах с выделенными Украине деньгами стало ударом для Киева. К такому выводу пришло издание Berliner Zeitung.

До этого заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан заявил, что аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи Киеву.

«Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением», — сказано в статье.

В материале также говорится, что критики помощи Киеву внутри Республиканской партии также неоднократно указывали на коррупцию и отсутствие подотчетности в вопросе Украины.

В то же время политические решения при президенте Штатов Дональде Трампе значительно ограничили работу USAID. В результате мер жесткой экономии и перераспределения иностранной помощи программы были сокращены или временно приостановлены. Особенно сильно пострадала Украина, отметили авторы.

Ранее Трамп заявил, что без поддержки со стороны США Украина была бы обречена на мгновенное поражение в конфликте с Россией. Свое высказывание глава Штатов объяснил тем, что Вашингтон поставлял Киеву самое передовое в мире оружие.

Также Трамп отмечал, что бывший американский президент Джо Байден направил Киеву около 350-400 миллиардов долларов наличными на оружие, с которыми США «следует разобраться».

