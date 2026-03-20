В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

В Госдуме предложили штрафовать за призывы к травле решивших сделать аборт россиянок. Об этом сообщает ТАСС.

По словам авторов законопроекта, в последние годы в публичном пространстве участились случаи высказываний, прямо призывающих к осуждению и преследованию женщин, воспользовавшихся правом на искусственное прерывание беременности, которое является законной медицинской процедурой.

Депутаты направили законопроект на отзыв в правительство России. Согласно документу, за публичные призывы к травле или преследованию женщин в России предложено штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о намерении внести на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий административно принуждать врачей отказывать женщинам в абортах.