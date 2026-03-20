10:07, 20 марта 2026Силовые структуры

В громком деле о расправе курсанта ВДВ над командиром поставили точку

Суд приговорил курсанта училища ВДВ Казанцева за убийство своего замкомвзвода
Варвара Митина (редактор)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Рязанский гарнизонный военный суд приговорил 20-летнего курсанта Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала В. Ф. Маргелова Илью Казанцева к 11 годам колонии строгого режима за расправу над заместителем командира взвода 24-летним сержантом Иваном Селиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Суд также удовлетворил гражданский иск бабушки погибшего курсанта Антонины Селиной к Минобороны России на пять миллионов рублей и вынес частное определение в адрес учебного заведения, указав на халатность должностных лиц, которая способствовала трагедии.

По версии следствия, 3 июня 2025 года осужденный связал стропы у парашютов старшего по званию прямо перед десантированием, что привело к летальному исходу. Спустя пару дней Казанцев пришел с повинной и рассказал о том, как совершил преступление. В подтверждение этих слов на стропах парашютов криминалисты обнаружили следы его ДНК.

Позднее появилась информация, что осужденный военнослужащий вместе с еще несколькими курсантами мог подвергаться «насилию и унижению» со стороны Селина.

    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    Российская девятиклассница продавала интимные видео и оказалась в реанимации

    Один из крупных запасов нефти стал быстро таять

    Внимательность тренера спасла любителю спорта жизнь

    В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

    Александра Бортич снялась без макияжа в постели

    Москвичка выиграла миллионы рублей благодаря лавровому листу

    В России стартовали продажи нового кроссовера Belgee

    Политолог оценил вероятность раскола между США и Израилем

    Россиянка пойдет под суд за перевод денег пять лет назад

    Все новости
