В громком деле о расправе курсанта ВДВ над командиром поставили точку

Рязанский гарнизонный военный суд приговорил 20-летнего курсанта Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала В. Ф. Маргелова Илью Казанцева к 11 годам колонии строгого режима за расправу над заместителем командира взвода 24-летним сержантом Иваном Селиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Суд также удовлетворил гражданский иск бабушки погибшего курсанта Антонины Селиной к Минобороны России на пять миллионов рублей и вынес частное определение в адрес учебного заведения, указав на халатность должностных лиц, которая способствовала трагедии.

По версии следствия, 3 июня 2025 года осужденный связал стропы у парашютов старшего по званию прямо перед десантированием, что привело к летальному исходу. Спустя пару дней Казанцев пришел с повинной и рассказал о том, как совершил преступление. В подтверждение этих слов на стропах парашютов криминалисты обнаружили следы его ДНК.

Позднее появилась информация, что осужденный военнослужащий вместе с еще несколькими курсантами мог подвергаться «насилию и унижению» со стороны Селина.