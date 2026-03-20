Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:30, 20 марта 2026

В МИД заявили об экспорте нестабильности со стороны Зеленского

Захарова: Зеленский превратился в экспортера нестабильности по всему миру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в экспортера нестабильности по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так ведомство прокомментировало задержание граждан Украины и США в Нью-Дели за незаконное пересечение границы с Мьянмой. Сообщается, что они вступили в контакт с представителями местных группировок с целью передачи им изготовленных в странах Евросоюза беспилотников.

Захарова отметила, что МИД Украины замолчал задержание, обвинив информагентства России и Индии в «преднамеренном манипулировании фактами».

«Произошедшее наглядно свидетельствует, что неонацистский режим Зеленского превратился в одного из основных экспортеров нестабильности по всему миру», — подчеркнула дипломат. Захарова также обратилась к странам мирового большинства с призывом задуматься о дестабилизирующей деятельности «агонизирующего» Киева.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Индия придерживается взвешенного подхода по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Индия (...) выступает за мир», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok