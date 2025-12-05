В Кремле раскрыли подход Индии в вопросе Украины

Песков: Индия придерживается взвешенного подхода по Украине и выступает за мир

Индия придерживается взвешенного подхода по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Индия придерживается достаточно взвешенного подхода и выступает за мир», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин завершил переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Стороны обменялись подписанными документами, а российский лидер поблагодарил индийские власти за теплый прием.

Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 4 декабря. Моди лично встретил его в аэропорту.