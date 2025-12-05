Реклама

12:21, 5 декабря 2025

Путин завершил переговоры в Индии

Путин завершил переговоры с индийским премьером Моди
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин завершил переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Церемония подписания документов показана в эфире телеканала «Россия-24».

Политики похлопали в ладоши, и стороны обменялись подписанными бумагами. Российски лидер отдельно поблагодарил индийские власти за «теплый прием».

Перед их встречей состоялась приветственная церемония, где индийский оркестр исполнил гимн Российской Федерации на площади перед Президентским дворцом Индии.

Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 4 декабря. Моди его встретил лично.

Высокопоставленный индийский источник назвал встречу Путина и Моди у трапа самолета «редким дипломатическим жестом».

