Путин послушал российский гимн в индийском исполнении

Путин в президентском дворце Нью-Дели послушал гимн РФ в индийском исполнении

Президент России Владимир Путин в президентском дворце Нью-Дели послушал российский гимн в индийском исполнении. Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По прибытии на церемонию официальной встречи в рамках государственного визита в Индию Путина встретили президент страны Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.

Лидеры сделали общее фото, после чего индийский оркестр исполнил для Путина гимн Российской Федерации.

4 декабря Владимир Путин прилетел в Индию с официальным визитом, который продлится два дня. Нарендра Моди лично встретил российского лидера, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».