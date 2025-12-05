Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 5 декабря 2025Мир

Путин послушал российский гимн в индийском исполнении

Путин в президентском дворце Нью-Дели послушал гимн РФ в индийском исполнении
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин в президентском дворце Нью-Дели послушал российский гимн в индийском исполнении. Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По прибытии на церемонию официальной встречи в рамках государственного визита в Индию Путина встретили президент страны Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.

Лидеры сделали общее фото, после чего индийский оркестр исполнил для Путина гимн Российской Федерации.

4 декабря Владимир Путин прилетел в Индию с официальным визитом, который продлится два дня. Нарендра Моди лично встретил российского лидера, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok