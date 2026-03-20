В России объяснили резкое изменение интенсивности налетов дронов ВСУ

Резкое изменение интенсивности налетов дронов ВСУ назвали мерой противника

Снижение интенсивности налетов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы — вынужденная мера, считает группа военблогеров, которая ведет Telegram-канал «Архангел спецназа».

В публикации отмечается, что после массированного налета на юг России в течение суток 19 марта, а также в ночь на 20 марта, фиксировались точечные атаки дронами со стороны украинских формирований. «С 8 утра 19 марта до 8 утра 20 марта было уничтожено всего 36 беспилотников», — разъяснили в сообществе.

Кроме того, как полагают авторы публикации, активность ВСУ снизилась из-за неустойчивой погоды на фронте с сильными порывами ветра. При таких условиях, как утверждается, трудно запускать дешевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

До этого в Минобороны России отчитались об уничтожении дронов над четырьмя регионами. Больше всего БПЛА — четыре — тогда было уничтожено над Курской областью. Еще три сбили над Брянской областью, два — над Белгородской областью и один — над Крымом. Сведений о значительных разрушениях на земле не поступало.