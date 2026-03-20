14:24, 20 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Влияние снижения ключевой ставки ЦБ на экономику России оценили

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки Банком России на 50 пунктов не окажет значимого влияния на экономику России — все зависит от того, будет ли ЦБ и дальше сохранять тренд к снижению ставки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«Рабочим такое снижение назвать нельзя. Весь вопрос в том, будет ли ЦБ и дальше снижать ставку. Пока она все еще слишком высокая — кредиты остаются дорогими, и говорить о том, что экономика сдвинется с мертвой точки, нельзя», — считает экономист.

Он подчеркнул, что для ритмичной работы и развития рынка ставка должна быть заметно более низкой.

«Понятно, что 15 процентов лучше, чем 15,5. Но пока не ясно, какие дальнейшие перспективы, как долго ЦБ будет сидеть на 15 процентах. Продолжится ли тренд к снижению в апреле, в мае? Пока ставка все еще слишком высокая для работы потребительского рынка», — заключил Беляев.

Ранее в ЦБ объяснили свое решение замедлением экономической активности, в том числе речь идет о «некотором охлаждении потребительского спроса», на которое указывают и деловые настроения бизнеса. Сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне может препятствовать устойчивому снижению темпов роста цен, подчеркнули в регуляторе.

